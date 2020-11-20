羅智強臉書發文。（摘自羅智臉書）

我國遭《區域全面經濟合作夥伴關係協定》（RCEP）排除，民進黨政府說衝擊不大，蔡總統也說「不能把所有雞蛋放在同個籃子」；對於開放萊豬，民進黨政府則稱有利台美《雙邊貿易協定》 (BTA)。國民黨革實院長羅智強除以「我們不是『同一個籃子』的問題，而是『沒有籃子』。」反嗆蔡英文，並引用具體數據，踢爆民進黨對RCEP、 BTA的說法，根本自相矛盾。

羅智強在臉書發文說，15個國家共同簽署RCEP，完成亞太地區的經貿佈局，而我國卻如邊緣人般被孤立無法加入RCEP，蔡英文只說，「我們不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子裡」。這句話，連國中生都知道。

然而，面對全世界最大的自由貿易區成形，再對照蔡英文的臉書發言，才知道我們所面對的，不是「同一個籃子」的問題。我們沒有籃子。

羅智強也指出，昨天的野台，國黨副祕書長柯志恩提供了一個很有意思的數據。

他說， RCEP會員佔台灣貿易總額的64％，其中30％需要關稅，民進黨說影響不大；而美國佔台灣貿易總額的13％，其中10％要關稅，民進黨說關稅負擔影響競爭力，一定要開放萊豬來談台美FTA。這樣的自我矛盾，當然是謊言。

「真正的事實是，台美BTA很重要，但是RCEP更重要。」羅智強強調，再告訴大家一個冷知識，澳洲跟美國簽有FTA，但是澳洲只對豬肉開放萊克多巴胺，牛肉不行。因為「澳洲人愛吃牛，所以萊牛不開放」。澳洲對瘦肉精「豬牛分離」，還是可以談澳美FTA；那麼台灣「牛豬分離」，又有什麼不行呢？

(中時 )