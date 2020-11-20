新冠肺炎確診數持續急升，為經濟迅速復甦的前景投下變數，周四隔夜盤美股期貨下挫。

目前道瓊指數期貨下挫220點，標普500指數期貨跌0.7%，那斯達克100指數期貨跌0.3%。

由科技股上漲帶來支撐，稍早前在一般交易時段，美股三大指數同步收高，為三天來首度上漲，終場道瓊工業指數小漲0.15%，收在29,483.23點。標普500指數收漲0.39%，為3,581.87點。那斯達克指數漲0.87%，收在11,904.71點。

雖然新冠肺炎疫苖的開發接連傳出令人振奮的好消息，但眼前面對的疫情正持續快速惡化的近憂，受此影響，美股登頂速度在近幾日放緩。

最新數據顯示，美國7日平均單日染疫病例達到16萬1,165人，較上周增加26%，並創下新高記錄。目前有許多州已經取消解封計畫，並實施新的防疫限制措施。

加州州長紐森（Gavin Newsom）周四對該州大部分居民發布了「有限居家令」，在晚間10點到翌日清晨5點禁止非必要工作與聚會。美國疾病管制與預防中心已建議民眾避免在感恩節出遊。

儘管國內疫情急飆，但民主黨總統當選人拜登周四表示，在美國進入艱難的節日季時，他不會下令全國性封鎖，並稱此舉將「適得其反」。

(時報資訊)