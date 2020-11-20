塞爾提克「帥哥射手」海沃德的下一步備受關注！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞20日搶先爆料，海沃德確定不會執行下季價值3400萬美元的球員選項合約，正式成為完全自由球員，除了綠軍想要慰留，尼克、溜馬等隊也想搶他。

30歲的海沃德，在2017年夏天從爵士跳槽塞爾提克，且簽下4年1.28億美元合約，卻在效力綠軍的首戰，就因腳踝嚴重扭傷提前報銷，從此陷入打打停停的窘境，就連今年季後賽也因傷離開奧蘭多治療，直到東區冠軍賽才有辦法返隊。

不過這些傷痛問題，似乎完全不影響海沃德的市場行情，畢竟他在上季仍有場均17.5分、6.7籃板及4.1助攻的表現，擁有俊俏臉蛋的他，也相當受到波士頓球迷的喜愛，所以塞爾提克仍想繼續留他，甚至要求他把跳脫合約日期延後兩天。

除了溜馬對海沃德很有興趣，根據《紐約時報》資深記者史坦爆料，尼克本周都在積極追求海沃德，「由於聯盟不少高層認為海沃德不會執行下季3400萬美元球員選項合約，畢竟尼克最近清出不少薪資空間，那裡似乎是他不錯的新東家選擇。」

(中時 )