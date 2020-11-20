今年的狀元熱門「球弟」拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)落到黃蜂隊成為探花，就在選秀前幾個小時，才傳出黃蜂老闆麥可喬丹(Michael Jordan)下令總管「選擇拉梅洛」，結果真的選到了。

灰狼和勇士都沒選拉梅洛，加上喬丹過去的「鑑識力」，令人擔心拉梅洛是否真材實料。喬丹2001年在巫師隊作主選了夸米布朗(Kwame Brown)當狀元，布朗生涯場均6.6分。當上黃蜂老闆之後，喬丹有過5次首輪籤，其中4次的人選生涯每場拿不到10分。

拉梅洛是今年新秀最好的Playmaker，身高201公分是喬丹偏好的高後衛。然而拉梅洛不是一個好的防守者，他的跳投更是引來外界質疑。美媒《Bleacher Report》專文分析拉梅洛的投籃動作，他兩肘張得很開，雙腳飄忽不定，在NBL的12場比賽只有38%投籃命中率。身為控衛，他持球拔起跳投的命中率僅26%，令人想起他的哥哥朗佐鮑爾(Lonzo Ball)。

無論如何，愛吹牛的「球爸」拉瓦爾鮑爾(LaVar Ball)這下可以閉嘴了。他3年前不斷炒新聞，自稱單挑可以打敗喬丹。媒體很愛報導球爸，最後喬丹受不了才開口回應：「什麼？這傢伙在大學場均只有2.2分？」現在喬丹「不計前嫌」選了拉梅洛，就看他們父子怎麼報答喬丹了。

(中時新聞網)