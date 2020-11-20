基隆市安樂區樂利三街於8日驚傳有名年約38歲從事保母工作的林姓女子，在照顧7個月大男嬰時，意外發現其疑似吐奶窒息，送醫急救仍宣告不治，但未料在解剖後案情急轉直下，檢方和法醫發現男嬰內臟破裂、頭部有舊傷，因此認定案情不單純，將保母劉女與其張姓丈夫轉列被告。

據了解，林女是有證照的合格保母，這次是在基隆市樂利三街某民宅照護男嬰，她向警方指出，自己當時餵奶240CC，與平時無異，便將男嬰哄睡，自己去做其他事，等到回來查看男嬰狀況，才發現男嬰吐奶嚴重、幾乎沒有呼吸，自己當場替男嬰施作CPR後，立刻通知救護人員前來救援送至基隆長庚醫院搶救，經急救男嬰仍在晚間6點多宣告不治。

警方經初步察看，發現男童小腿有一處小挫傷，對此，保母稱男嬰是前兩天在附近小公園嬉戲，在溜滑梯時，不慎碰撞才瘀青，另外檢視男童身體，未見明顯傷痕，但頭部皮下組織有出血跡象，不排除遭到虐打，已採集檢體送法醫研究所化驗。

警方指出，在接獲通知時，救護員已立即將男嬰送醫，不過經過院方急救仍回天乏術，而醫院發現，男嬰口鼻附近都有溢奶情形，目前將保母劉女與其張姓丈夫轉列被告，全案先朝過失致死方向偵辦，家屬希望趕緊釐清男嬰死亡原因。

(中時 )