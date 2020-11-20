針對《中天新聞台》換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）18日下午兩點由主委陳耀祥舉行記者會，說明審查結果為：駁回申請、不予換照。對此，有臉書粉絲專頁痛批「民主已死，新聞自由已死」，號召各界一起退租第四台，認為如此不僅能揮別各種負面不公，每年更將省下至少6000元。

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日（19）在臉書發文，表示：「消極掰，跟第四台說掰掰吧！」「趕快攜帶證件及以下設備辦理退租」、「小姐問你為什麼不看了，就回答『因為沒有中天了』，而且一年至少省6000元呢！」並提醒：「請整理家中數位機上盒、遙控器、電源變壓器以及視訊線（HDMI、S-Video 線材）等配件以及身分證件到營業中心的櫃檯辦理退租。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過1400個讚、超過200則留言與近300次分享。網友紛紛留言：「中天加油！」「早就沒看了，一個月500多用來吃好料的比較實在！」「一年6000可以吃好喝好玩好」、「早退了，一年省6000」、「這樣子很多第四台業者會跳腳吧！還有中天可以改YouTube頻道上播放」。

也有網友吐槽：「為了中天，退訂有線電視？邏輯堪憂啊！你家的有線電視機有一個頻道？」卻立刻被網友反嗆：「一看就知道只看其他頻道，結果看到邏輯堪慮啊，可憐啊！」

(中時新聞網)