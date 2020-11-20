台北市張姓女子婚後遭婆婆長期霸凌，在臉書控訴「我的婆婆殺了我」後選擇輕生。張女生前與婆婆的對話錄音檔曝光，婆婆強勢地說「你很可怕」、「我看清了你」言詞不客氣且具攻擊性，而媳婦則一再道歉，連續說了20次對不起，就連請示婆婆要吃什麼麵包也遭酸「你不是很難幹？」她的家人聽完錄音當怒批婆婆言語真的很刻薄。

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根據《鏡周刊》報導，該媳婦生前與婆婆在8月5日的對話錄音檔曝光，婆媳兩人因為前一天的糾紛關係很僵，她試圖嘗試與婆婆溝通，婆婆先是對她說「你真的很可怕」、「我看清了你」，就連她試圖想要解釋，婆婆也是馬上回覆「不用再講啦」，質疑她「道歉要有誠意」，完全認為自己沒有錯。

台北市張姓女子婚後遭婆婆長期霸凌，在臉書控訴「我的婆婆殺了我」後選擇輕生。（圖／翻攝自張女臉書）

媳婦說，有錯的部分她會修改，並連續說了多次對不起，她說沒有罵婆婆的小孩，婆婆竟回說「妳沒有罵、妳沒有罵、什麼叫做沒有罵」，質疑她「敢對妳的婆婆這樣，如果我示弱一點，不就給妳吃死死了。」過程中她不斷說對不起，她詢問婆婆要吃什麼麵包時，婆婆竟回應「妳不是很能幹嗎？」「妳講這樣話，根本就是不服氣，不知道自己錯在哪裡」。

該媳婦的父親控訴「婆婆言語真的很尖酸苛刻」，他說女兒的婆婆事後還跟鄰居說是媳婦「有病」才會去自殺，跟她一點關係都沒有。該媳婦的妹妹表示，她曾經問過姊姊的生活狀況，婆婆竟然說姊姊在家「非常強勢」，家中所有人都必須聽她的，連晚餐都是婆婆做的，但她聽完錄音檔後發現姐姐「完全是一個小媳婦」。

「我想我姊把婆婆的話往心裡去了」，死者妹妹聽完整段錄音內容後，認為姐姐長年活在言語霸凌的家庭裡，經過多年的累積，她才會真的撐不下去、也活不下去了。

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