英商戴樂格半導體（Dialog Semiconductor）為電池管理、AC/DC電源轉換、Wi-Fi、BLE（藍牙低功耗）方案的領先供應商，今天宣布其SmartServer IoT合作夥伴計劃。該計劃使系統整合商和OEM解決方案提供商可以存取Dialog的SmartServer IoT邊緣伺服器和開放軟體套件，包括免費提供的整合工具和API，經過認證的培訓和優質的支援服務。這加速了IoT邊緣設備和網路與智慧工廠、智慧建築或智慧城市常見的雲端服務平台以及營運技術（OT）之間安全且具擴展性的整合。

SmartServer IoT是業界首個真正的開放式和端到端工業邊緣伺服器，解決了將傳統技術與雲端分析和AI創新相整合的複雜性，而不會將終端用戶鎖定在封閉的生態系統或隱藏的費用中。其開箱即用（out-of-the-box）的設備驅動程式，控制元件和自動化服務，直覺的管理系統以及易於使用的編寫工具可實現客製化應用軟體開發和快速現場部署，加快對資料的洞察能力、提供更安全的操作，創造更高效率同時節省了營運成本。

Dialog企業發展和新興業務資深副總裁Mark Tyndall解釋說，繼我們最近收購Adesto Technologies和Creative Chips之後，該計劃是Dialog產業擴展戰略的又一步。智慧建築和工廠現在在邊緣和雲端使用人工智慧來收集和分析大量數據。為了從此類創新中獲得營運優勢，來自傳統作業系統的數據必須與邊緣和雲端計算技術完全互通運作。由於工業控制和自動化協議的複雜性，以前很難做到這一點。SmartServer IoT創建了一個數據結構，可以無縫地連接這些系統，並提供必要的服務，以為工業客戶提供出色的，數據驅動的營運工作流程。

(工商 )