全球資料儲存解決方案領導供應商Seagate Technology plc宣布與Future Mobility Campus Ireland（FMCI）合作創建一座智慧城市中心。FMCI在其主要合作夥伴Jaguar Land Rover（捷豹路虎）的協助下，於真實環境中進行試驗，並為全球眾多企業提供研究機會，共同開發針對自動駕駛車及互聯基礎設施的技術，而Seagate在這計畫中貢獻了40多年來在資料儲存和技術管理上的專業經驗。

智慧城市中心的設施將橫跨長12公里的公共道路，在重要的感測器資料利用、各道路環境及交通場景的模擬，和新興科技的試驗上，該中心皆提供了專業技術支援。整個協作測試平台將裝配感應器、高精密的定位系統、資料管理控制中心及自動駕駛車的原型。此外，測試平台也具備智慧路口、連通道路、自動停車和電動車充電，同時與一條450公里長的連通高速公路和一座由愛爾蘭香農機場起始、順著香農灣延伸的無人駕駛飛機空中交通走廊相連結。

Jaguar Land Rover愛爾蘭香農市總經理John Cormican說到，與FMCI的合作為我們提供了真實世界的設施，讓我們得以在一個戰略位置上試驗我們新興、自動化、車聯網、電動化及共享化的科技。與頂尖軟體公司的合作也將使我們未來在系統開發上更有效率。

無庸置疑，自動駕駛車的未來取決於人工智慧上的發展，但先進的人工智慧並非自動駕駛車的唯一需求。每台自動駕駛車所使用的感測器每日可產生高達5TB至20TB的大量資料。這些資料必須可應用於每台車輛上的人工智慧系統，也必須同時應用在邊緣資料中心，如此才能在最短時間內快速提供對未來的分析。這就是為什麼高效、智慧化的資料基礎架構是如此至關重要。

Seagate企業資料解決方案的副總裁暨總經理Ken Claffey表示，在管理與組織這些由自動駕駛車所產生的大量資料流上，所需的解決方案必須和資料本身一樣地敏捷、智慧化及具移動性。我們非常開心能與Future Mobility Campus Ireland以及其主要合作夥伴Jaguar Land Rover齊力為自動化與互聯科技的創新上鋪路。

(工商 )