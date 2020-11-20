都快11月下旬了，近日秋老虎報到，氣溫連續飆逾30度，整個氛圍像在夏天，人們穿起短袖，又要戴口罩防疫，直呼天氣好熱。網路觀察家朱學恒用12字自曝心情，網上也一片應和之聲。

朱學恒今早在臉書上發文，「我開了冷氣，我對不起北極熊」。宅神貼文引來關心發電的網友感嘆，「最對不起北極熊的是堅持廢核，堅持燒碳的那群人。」、「還有人說，要廢核又要買支持環保愛動物的文青購物袋，這年頭廢青不好當」、「用愛發電也會造成暖化嗎？」。

其他網友也回應說，「這幾天早上均溫30幾度，怎麼可能不開」、「灰熊悶熱」、「很怪的天氣」、「今年還沒關過」、「昨天真不知道是在熱怎樣的」、「北極熊吹這麼久了～是該換人了」。

根據氣象局資料，昨(19)日高雄內門飆到34.7度，為當日最高溫，其次是嘉義市33.9度、台南玉井和高雄月眉、南投縣都來到38度，真的熱爆了。氣象局表示，這是秋老虎發威下的高溫，但今晚起東北風增強，台灣這波好天氣將宣告結束。

(中時新聞網)