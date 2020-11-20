一名年輕女子日前於PTT發文指控，新北市某大型醫院的精神科男醫師趁她心靈脆弱時趁機進入她的感情世界，還在醫院諮商室內發生性關係，消息經媒體報導後，該醫師的前女友們也向媒體控訴「劈腿」，甚至害她感染菜花。醫院今（20日）召開人評會，該名醫師也在會議上自請離職。

女子在PTT指控，連續給這位醫生看診之前大概吃了半年的百憂解，但是情況也不見好轉，2018年第二次掛他的診，在這位醫生的診間哭了將近1個小時，後來醫生要自己留了電話給他，會由醫院這邊聯絡。1周後接到電話，是醫生本人打來，接著開始每周三早上10時固定諮商，然後一個月拿一次藥的模式。

女子說，在第3還是第4次諮商時，他說可以交換line，然後之後都用line約時間，有一次被放鴿子很久，他事後在line上面說他想私下去吃飯作為補償，並希望這件事不要跟自己爸媽說。

「2018年底，我們在諮商室發生了關係，那時候我也不知道自己喜不喜歡他，他喜不喜歡我，就這樣發生了那樣的事。這件事情發生之後，我陷入一個非常患得患失的狀況，我看了很多很多精神、諮商的書籍，寫著所謂的移情作用，我覺得我不是真的喜歡他，只是因為諮商關係讓我覺得他是一個懂我而且給我支持的人。」

醫師的前女友也向媒體控訴，彼此交往過程中，醫師會不斷營造自己是好醫師，有時會脫口說擔心病患輕生等話，交往期間還被他感染的了菜花，交往期間的突然失蹤原來就是「劈腿」。

醫院表示，今（20日）召開人評會針對精神科醫師遭控訴一事召開人評會，經調查後認為醫師個人行為已嚴重影響該院聲譽及同儕形象，該醫師也在會議上自請離職。

(中時 )