美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周四表示，因為新冠狀病毒確診數持續飆升，參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）已經同意就新一輪新冠紓困振興方案重啟協商。

舒默在紐約召開的記者會上表示：「昨晚，他們已經同意坐下來，工作人員將在今天或明天坐下來，看看我們能否得到一份真正好的新冠援助方案」。他並表示：「所以，現在總算有了一點突破，麥康諾的人終於坐下來與我們對話」。

不過，共和黨和民主黨國會助理向美國NBC News表示，由於雙方已經就政府撥款法案展開談判，以避免12月11日聯邦政府關門，所以舒默可能過分誇大了這樣的進展。

舒默與麥康諾辦公室都尚未回應媒體的置評請求。

在美國大選之前，民主與共和兩黨的新激勵案協商就已經因法案細節與規模而陷入僵局。國會遲遲未能採取行動，已經使數百萬美國人面臨財務危機。在沒有延長3月通過的《CARES Act》法案下，約1200萬美國人料將在12月底失去失業救濟金。為新冠疫情危機而推出的聯邦暫停驅逐租戶令，也將於年底到期。

(時報資訊)