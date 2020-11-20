凱羿-KY(2939)宣布順利收回部分口罩爭議款，預計第4季稅前盈餘約8200萬元，以目前股本換算，預計增加之獲利影響每股盈餘約有1.44元。

凱羿-KY於第2季與歐洲客戶之KN95口罩訂單交易因發生部分產品規格認知差異，產生與客戶貨款爭議而未收到部分款項，經過公司董事長及經營團隊歷經多日與客戶協商後，基於過去及未來合作考量，客戶方最終同意並於11月19日匯入該部分爭議的款項289萬9166.2美元，預計挹注凱羿第4季稅前盈餘約8200萬元，以目前股本換算，預計增加之獲利影響每股盈餘約1.44元，截至目前為止凱羿已全部收回上述客戶在第2季折讓之口罩款項。

此外，針對凱羿-KY第3季財報揭露，因簽署輕質循環油採購銷售合約出現違約，導致可能需承擔鉅額違約金之或有負債乙事，董事長蔡謀燦指出，整體交易已掌握足夠證據證明為詐騙案件，目前已交由警方進行調查，凱羿-KY有信心將潛在或有損失降至最低，目前公司內部營運一切正常。

蔡謀燦表示，該買賣事宜經多次交涉發現諸多疑點，遂向莫北協駐台代表處、莫斯科地區工商會與俄羅斯OJSC油廠之母公司駐北京辦事處等相關單位查證，經回覆所查資料之真偽性存在疑慮，發現事有蹊蹺後，立刻率公司法務及律師向警方報案，公司根據已掌握的事證以及律師專業意見，認為此交易幾乎可確認為合約詐騙案件；對於對方的詐欺締約行為，經凱羿去函查證後，俄羅斯OJSC油廠之母公司駐北京辦事處油品權益公司已私下回應否認契約真正性，而相關兩家中方(大陸)公司，在凱羿查覺中介方有欺騙情事並反應後，目前也沒有進一步要求履約或賠償的主張。所以凱羿除委請律師發函撤銷締約的意思表示之外，鑒於各契約相對方截至目前對於契約真正性及效力之回應，評估未來遭索賠的機率相對有限，整體而言不會構成違約，也就不會有違約金賠償的問題，故本案違約金的損失風險在可預期的未來不會發生。

蔡謀燦表示，整體交易價格與條件均符合當下市場行情，惟考量到時效，徵詢外部專家針對合約進行審閱這部份確實有所瑕疵，日前董事會已針對合約簽核與簽署流程，提出有效檢討方案，以防止未來再度出現類似交易的可能；整體而言，本公司財務及業務狀況一切正常。截止目前為止，帳上資金扣除借款後仍達新台幣4億元左右，展望明年仍將持續專注於生活百貨產品的開發。

(時報資訊)