全球疫情不樂觀，投資人擔憂另一次或延長的封鎖措施，歐股收跌。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌2.94點或-0.75%，為387.60點，失守周三收漲的八個月高點。旅遊休閒股跌1.66%，石油天然氣股跌1.48%，保險股跌1.51%，銀行股跌1.09%，皆為上周因疫苗消息而大漲的部門。另外媒體股上漲。

紐約公立學校停止上課，為美國遏止新冠疫情最新措施，美股主要指數亦見收跌。

CMC Markets首席市場分析師Hewson指出，染疫和住院率上升，目前的封鎖限制或許會延到2021年，經濟損害變成持續性，將變得越來越可能。

歐洲央行主席拉加德(Lagarde)呼籲歐盟領導人打破有傷害性的預算僵局，通過刺激措施，並重申承諾維持貨幣政策的極度寬鬆。

路透調查經濟學家顯示，歐元區本季經濟將萎縮2.5%，劣於第三季的彈升12.6%。

蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)跌3.4%。疫情損及業務，蒂森克虜伯宣布將再裁員5000人。

挪威航空大跌15.7%。該公司向法院申請破產保護。

德國快餐供應商HelloFresh大漲6.6%。該套餐配送公司宣稱，到明年中，在美國供應晚餐的能量將增加50%。

負債累累的西班牙媒體公司PRISA集團大漲21%。該集團已經獲得每日報(El Pais daily)和其他媒體的收購邀約。

(時報資訊)