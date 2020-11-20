「麥可墨菲」號（USS Michael Murphy，DDG-112）飛彈驅逐艦

兩名美國軍官和1名國防部官員說，隸屬海軍太平洋艦隊的「麥可墨菲」號（USS Michael Murphy，DDG-112）飛彈驅逐艦上，有近1/4成員新冠肺炎確診，耽擱了訓練時程。

據美國全國廣播公司新聞台（NBCNews）和CNN新聞網20日報導，這些官員透露，「麥可墨菲」號上約300名成員中，有近1/4人因群聚感染罹患新冠肺炎。然而，許多軍艦，尤其是那些停泊在港的軍艦，卻只出現了少數病例。

而醫護人員會待在艦上，直到相關人員結束隔離，其中有些人最早本周就能結束隔離期。官員說，「麥可墨菲」號上所有的確診成員都在夏威夷上岸，但沒有人住院治療。此外，他們指出，目前這艘驅逐艦停在珍珠港，正接受全艦清潔消毒。

此外，官員堅稱，這次疫情爆發不會對「麥可墨菲」號，或是海軍整體的軍事任務造成任何影響。一名官員說，多數成員雖然染疫，但並未出現症狀，其中許多人預料這幾天內就能返回艦上。

據五角大廈統計，美軍周二新增1,314宗病例，刷新單日最高紀錄。而目前約有2.5萬名現役軍人染疫，另有44,390雖曾染疫，但已康復。隨著美國新冠疫情變本加厲，近幾星期來，軍中出現的病例也不斷增加。

(中時新聞網)