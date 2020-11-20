房價暴漲，庶民有感。國泰金控20日公布11月調查結果，在時事題上，有59.9％的受訪者覺得過去半年房價漲逾3％，其中更有13％以上的人覺得房價漲逾10％，同樣的問題，3月調查時，只有34.9％的人感受房價漲逾3％，其中只有4.8％的人覺得房價漲逾10％，顯示這波房價漲幅已讓民眾很有感。

另外，11月受訪者中，亦有59.1％的預估未來半年房價還會漲，比3月時預估房價會漲的30.7％，大幅增加28個百分點，其中有11.9％的受訪者預估未來半年房價漲帳會超過10％。

因為房價上漲有感，11月有31.1％的受訪者覺得現在已是賣房好時機，是61個月以來，首次賣房意願再破30％，更是2015年8月之後的新高比率，即民眾覺得房價相對高點，若有意出售房屋者，現在價格不錯，可獲利了結。

但買房意願卻下降，11月有24.4％的受訪者覺得現在是買房的時機，是今年3月新冠肺炎疫情大爆發後的新低點，主要是疫情之後，許多民眾覺得會重演多年前SARS時房價重挫的景況，認為可能是可買房的好時機，所以買房意願提高，6月時一度逼近30％。

2020年3月以來出現的買房意願明顯高於賣房意願的情況，終於在10月交叉，且11月再度朝大幅背離方向發展，即想買房者可能意識到房價追不上，買房意願指數11月再降到-35.3，賣房意願則拉高到-19.5，雖然兩者都是「負意願」，代表覺得不是時機者仍高於覺得對時的人，只是11月後買賣雙方再度出現，雖然賣方出售意願提高，買方意願大幅下降。

(工商 )