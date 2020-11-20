空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校駕駛F-16戰機在花蓮外海墜海，搜救行動又有最新進展。國防部長嚴德發表示，海軍獵雷艦之前所探測到音頻信號有九個點，分別提供給這家專業的奧黛麗絲號打撈公司，昨天奧黛莉絲號完成了七個航線初步音頻的探測，今天上午會把另外兩處通通完成。

嚴德發解釋，九處訊號點探測初步完成之後，由所有的專家會再開一個分析的研討會，把這個音頻信號所偵蒐到的，做最後一個比對，今天完成比對之後，會做進一步水下目標第二階段的探測，希望工作持續來做，而且能夠盡快的找到這架飛機，找到蔣隊長。

空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校駕駛F-16戰機在花蓮外海墜海，事發隔日，海軍錦江艦接收到接收到戰機飛航資料紀錄器（Flight Data Recorder，FDR）信標訊號後，根據現場搜救人員表示，海軍錦江艦及奧黛麗絲號海測船，昨天中午接收到更清晰訊號，目前兩艦已經在戰機殘骸上方水面進行水面信號標定作業，並透過水下側掃聲納，確認戰機殘骸位置。目前搜救範圍也縮小到該處海面。

軍方打撈任務最重要關鍵為失事戰機黑盒子與飛官遺體，其中包括駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR），和飛行資料錄器（Flight Data Recorder, FDR），即使墜海也會持續發出訊號，電力可達30日。黑盒子記錄戰機起飛後的駕駛艙通話記錄以及各種飛行資料，將是未來戰機事故調查重要的依據。

空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校駕駛F-16戰機在花蓮外海墜海，搜救行動又有最新進展。國防部長嚴德發表示，海軍獵雷艦之前所探測到音頻信號有九個點，分別提供給這家專業的奧黛麗絲號打撈公司，昨天奧黛莉絲號完成了七個航線初步音頻的探測，今天上午會把另外兩處通通完成。

嚴德發解釋，九處訊號點探測初步完成之後，由所有的專家會再開一個分析的研討會，把這個音頻信號所偵蒐到的，做最後一個比對，今天完成比對之後，會做進一步水下目標第二階段的探測，希望工作持續來做，而且能夠盡快的找到這架飛機，找到蔣隊長。

空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校駕駛F-16戰機在花蓮外海墜海，事發隔日，海軍錦江艦接收到接收到戰機飛航資料紀錄器（Flight Data Recorder，FDR）信標訊號後，根據現場搜救人員表示，海軍錦江艦及奧黛麗絲號海測船，昨天中午接收到更清晰訊號，目前兩艦已經在戰機殘骸上方水面進行水面信號標定作業，並透過水下側掃聲納，確認戰機殘骸位置。目前搜救範圍也縮小到該處海面。

軍方打撈任務最重要關鍵為失事戰機黑盒子與飛官遺體，其中包括駕駛艙通話記錄器（Cockpit Voice Recorder，CVR），和飛行資料錄器（Flight Data Recorder, FDR），即使墜海也會持續發出訊號，電力可達30日。黑盒子記錄戰機起飛後的駕駛艙通話記錄以及各種飛行資料，將是未來戰機事故調查重要的依據。

(中時新聞網)