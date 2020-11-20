台灣金馬獎明晚舉行，大陸電影金雞獎也自25日起在廈門舉辦，其中海峽兩岸青年短片季事先徵集部青年短片，在五百多部作品中，台灣導演蔡俊彬、朱岩蘭、王蕭雪入選十強，他們分別畢業自台藝大、銘傳大學、世新大學。

蔡俊彬畢業於台藝大電影研究所，片名《運轉法則》。朱岩蘭的片子是《一起一起》。王蕭雪的作品名為《九孬》，電影是兩岸青年合作完成。

這十部片子會成為金雞影展的「新翼推優榮譽短片」，除了獲得播映機會，也會有新銳導演訓練營，由大陸第六代導演為新翼電影人才培訓上課。受限於疫情，台灣導演只能在特定時間跟著視訊課程。

金雞獎活動11月25日至28日在廈門舉辦，包含大陸國產電影展、金雞國際影展、港澳台影展等展映活動。海峽兩岸青年短片季是港澳台影展為挖掘、培育有潛力的青年導演人才，以促進海峽兩岸電影文化交流發起的青年影像作品徵集活動。

最終入圍10強作品及導演簡介如下：

《運轉法則》導演蔡俊彬，畢業於台灣藝術大學電影研究所。

《一起一起》導演朱岩蘭，畢業於台灣銘傳大學。

《九孬》導演王蕭雪，兩岸合作作品，畢業於台灣世新大學。

《尋牛》導演蒲巴，畢業於北京電影學院。

《澡堂鼓手》導演劉鎧齊，畢業於北京電影學院。

《以樹之名》導演王聰，畢業於北京大學。

《颱風來之前》導演陳筠，畢業於北京電影學院。

《死了一個賊》導演陳明望，畢業於中央戲劇學院。

《蒙太奇》導演劉曉黎，畢業於美國南加州大學電影學院。

《二手森林》導演王資穎，上海戲劇學院應屆畢業生。

(中時 )