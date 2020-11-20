美國總統大選選情激烈的喬治亞州，在川普與拜登差距過近之下啟動重新計票，而根據州務卿辦公室指出，當前喬治亞州已完成全數計票，當前總統當選人拜登仍比川普多出12,284票，重新計票並未改變選舉結果，其中選舉過程也無足以改變選舉結果的重大瑕疵或舞弊，完全否決了川普陣營的指控。

當前喬治亞州已完成全數計票，當前總統當選人拜登仍比川普多出12,284票，重新計票並未改變選舉結果，其中選舉過程也無足以改變選舉結果的重大瑕疵或舞弊。

據美國有線電視新聞網報導，根據該州法律，喬治亞州必須於20日公布當地選舉結果。共和黨籍的州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，喬治亞州史上首次以人工重新驗票，確保投票系統與計票結果的正確性。這對我們國家以及地方的辛苦選務人員而言，也確保了其可信度」。

不過報導也指出，雖然在重新計票過程中，選務人員發現4個郡、總數為5800張選票並未在大選之夜中列入計算，其中1400票投給川普。官員強調，這些意外純粹出於人為失誤，並非舞弊或者偷竊選票行為。拉芬斯伯格辦公室也指出，人工計票與機器計票之間的差異仍在預期範圍內。

另外，協助喬治亞州人工重新計票的非營利組織VotingWorks主任艾迪達（Ben Adida）在聲明中指出，「喬治亞州首次人工計票很成功，也確認了人民選擇的贏家，讓投票者對於大選結果更有信心」。

不過在計票結果出爐前，川普仍一再對喬治亞州選舉表示懷疑。他在推特中指控上千張選票消失，且往年會因簽名不合而退回約4%選票，今年竟然一張也沒有，並嗆民主黨人被逮個正著才在掙扎，共和黨人要強硬起來，翻盤選舉結果，並標註了共和黨籍的州長坎普（Brian Kemp）。

Almost ZERO ballots rejected in Georgia this election. In years past, close to 4%. Not possible. Must have signature check on envelopes now. Very easy to do. Dems fighting because they got caught. Far more votes than needed for flip. Republicans must get tough! @BrianKempGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020

(中時新聞網)