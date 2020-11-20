一名男子在社區擔任保全，日前他與一名住戶聊天，住戶對他說「前天陪你上班那個女生是你老婆嗎？」讓他一頭霧水，因為當天他是一個人上班，起初他還認為自己記錯，特意調閱監視器，當場確認自己是一個人，讓他感到很驚悚、不知道該怎麼辦，許多網友認為是該住戶惡整他，有人建議應該快點請師父辦法事。

這名男子在臉書社團「爆廢1公社」中發文，他19日晚上上班時，與熟悉的住戶聊天，對方突然問他「前天陪你上班那個女生是你老婆嗎？怎麼那麼好阿」，讓他一頭霧水，不知道對方在說什麼，只好問了句「蛤…前天？」沒想到對方竟然說「對阿，我看他就坐在你旁邊而已。」

該男與住戶聊天完後覺得很驚悚，「我自己確定我晚上都是自己上班」，還調了監視器察看，結果自己旁邊根本沒人，讓他崩潰寫道「現在怎麼辦…上班中在線等。」許多網友都回覆他在下方留言回應，「是不是清醒很多」、「有沒有覺得很冷」、「是不是得罪住戶了啊」、「有沒有覺得比較像冬天一點了？不然最近好熱。」

不過，也有網友建議他，「與其在線等，不如先預約一下去收個驚或是給師父看看比較實在」、「趕快叫，西父來處理ㄚ」、「準備辦冥婚吧！會很有幫夫運喔！」

(中時新聞網)