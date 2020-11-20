逢低買進，周四亞洲天然橡膠期貨全面反彈收高；憂產量吃緊，因天候影響，泰國近期出現乾旱，大雨和落葉，預計到2020年泰國天然橡膠產量為475萬噸，較去年下降1.9%，而出口375萬噸，較2019年下滑5.8%，供給緊張提振，吸引低接買盤進場，大阪OSE交易所-指標4月期貨漲0.6%，報每公斤224日圓；新加坡SICOM-RSS3 12月期貨漲3%，報每公斤254.1美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲1.4%，收於每噸14335元人民幣。

亞洲現貨市場反彈上漲，據悉，馬來西亞政府為穩定橡膠小型農戶福祉和收入，馬來西亞種植業和商品部(MPIC)表示，政府將在2021年撥款3億橡膠生產激勵計畫，以確保充足的供應。

其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.15%，報每公斤68.4泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.9%，報現貨價每公斤159.5美分。(商品行情網)

(時報資訊)