... thank you Phoenix. It was a fun year. You guys have something real good cooking. Gonna miss my dawgs. ValleyBoyz 🤙🏽 Thanks to everyone for the support thru the ups and downs. Undefeated in the bubble 8-0 pic.twitter.com/BY1OKBtamu — Ricky Rubio (@rickyrubio9) November 19, 2020

相當不滿自己被太陽當作交易保羅籌碼的「西班牙金童」盧比歐，20日刻意發推「感謝」鳳凰城球迷與太陽隊友支持，卻沒忘記最後加上一句，「別忘記我們曾在隔離泡泡創造8勝0敗佳績！」擺明就在暗自嘲諷太陽高層的無情與現實。

「感謝你們，鳳凰城！這是有趣的一年，你們有些人真的擁有不錯廚藝，我會想念你們這些山谷男孩的，」盧比歐在推文當中表示，「謝謝每一個人的支持，讓我可以走過高峰或低潮，別忘記我們曾在隔離泡泡創造8勝0敗的不敗戰績。」

不僅推文內容充滿嘲諷意味，就連盧比歐用的照片，也刻意裁成只剩一半，充分感受到他的內心不爽，畢竟盧比歐怎麼也沒想到這麼快就離開太陽，甚至變成「人球」丟來丟去，因為他先前才被交易到雷霆，隨即在選秀會當天又被換回灰狼。

灰狼會想重新找回盧比歐，首先是他才剛滿30歲，仍屬一名優秀控衛，其次是他在明尼蘇達州人氣很高，也跟灰狼總教練萊恩桑德斯擁有不錯交情，問題是灰狼除了已經有了羅素，今年更用狀元籤選來控衛愛德華茲，盧比歐上場空間似乎受到擠壓。

(中時 )