好市多北台中店今天開幕！許多網友也分享開幕盛況，消費人潮塞爆現場，停車場也都爆滿，超扯畫面引發網友討論，而店內獨家商品、價值53萬9999元的愛馬仕銀扣凱莉包，也在開幕不到1小時就宣布售罄。
許多網友在臉書上分享好市多開幕的盛況，開幕不到半小時，現場就塞滿了人，且大約在上午10時左右停車場停滿，附近很多空地有掛上「costco停車場」，但研判停滿可能會被要求停很遠走過來。且目前看來「進結帳區」的動線僅一條排超長，橫貫整個賣場。
貼文引發網友熱議，「我現在打算騎車去，不知道得多久能進去」、「誇張了」、「我個疑問，今天星期五，台中人不用上班嗎？」、「台中消費能力好好」、「有點恐怖」、「現在是結帳區爆炸了」、「今天是平日欸，明後天應該更狂」。
好市多台中新店開幕前，不斷釋出超狂商品的消息，其中包括157萬9999元的遊艇、53萬9999元愛馬仕銀扣凱莉包、9萬9999元的香奈兒包包和80萬Suzuki百年紀念版重機。而根據會員APP許多商品都有專屬優惠，包括24K黃金男士玉米鍊現省3000元、55吋電視現省5500元、冷凍熬雞精省1000元。
另根據《ETtoday》報導，店內獨家商品、有錢也買不到的愛馬仕銀扣凱莉包，在好市多北台中店的售價為53萬9999元，開幕不到一小時就宣布售光。此外，9萬元的香奈兒包也同樣銷售一空，台中人的消費能力讓人驚艷。
(中時新聞網)
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