36歲女星唐嫣於2018年和羅晉結婚，情路坎坷的她總算找到對的人，並生了一女，她生完孩子復出後的首部古裝劇《燕雲台》也正在熱播中，可以說是愛情事業兩得意，近日她跑宣傳時受訪，被問到與羅晉的婚姻生活，她也首度鬆口談到老公的稱呼，頓時閃瞎一票網友。

唐嫣受訪時提到了兩人維繫感情的方式，因為雙方都很忙碌，所以會靠著視訊來聯絡，還好兩邊放飯時間差不多，他們都會趁吃飯時偷偷聊一下，她透露有次在視訊時，羅晉還開玩笑問她「是在做吃播嗎？」還會在她很餓的時候，秀出自己的午餐逗她，在講到羅晉時還稱對方為「我們家的那位家屬」。

唐嫣受訪時談到和老公相處的細節。(圖/翻攝自微博)

夫妻倆的甜蜜日常，讓不少人羨慕，然而這已經不是他們第一次在眾人面前放閃，過去唐嫣就曾分享出一組時尚美照，坦承攝影師就是老公羅晉，「攝影師羅晉，可以哦！」而羅晉也大方曬出美麗的老婆，自豪自己的攝影技術，「作為一個攝影師，講真，Leica的黑白，我還是更中意的。」

羅晉曾幫老婆拍攝美照。(圖/翻攝自羅晉微博)

唐嫣的新劇《燕雲台》上檔時，羅晉也不忘為老婆宣傳，分享唐嫣的宣傳文「今晚給我一匹馬」，並霸氣回應，「湊個熱鬧，你說，要啥馬，純血馬，半血馬，蒙古馬，阿富汗馬，黑馬，白馬，人頭馬，我去買！買來全給你拴燕雲臺上！」讓網友直呼夫妻倆真是太甜蜜，隨時都在撒糖。

(中時新聞網)