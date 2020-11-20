草屯垃圾場的火勢從20日凌晨2時開始燃燒，所幸目前火勢已得到控制，消防隊快速清出防火牆，讓火勢不會延燒到隔壁的高壓電塔。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

堆積在草屯鎮垃圾場的垃圾達4萬多噸，20日凌晨該場突然起火燃燒，當下熊熊火光頗為驚人。因堆高的垃圾山緊鄰高壓電塔，火勢如蔓延相當危險，台電人員也趕至待命；草屯消防分隊出動水箱車加上挖土機，清出防火線，目前火勢已得到控制。

草屯鎮垃圾場是在20日凌晨近2時突然燒起來，瞬間火勢猛烈，草屯消防分隊獲報後立即出動水箱車前往灌救，所幸垃圾場旁沒有住家，但堆積4萬多噸的垃圾山，高度已緊鄰垃圾場隔壁的高壓電塔，若延燒到電塔發生爆炸，後果不堪設想。

草屯消防分隊趕到現場後，除以水柱滅火，也清出一條防火線，阻隔火勢往高壓電塔的方向蔓延。清出防火線後，公所也出動挖土機，把高壓電塔下方的垃圾往反方向清運，避免火勢蔓延，台電人員也緊急到場，密切注意火勢變化。

草屯鎮長簡景賢表示，該垃圾堆積垃圾量大，生出的沼氣也多，可能因太久沒有下雨，天乾物燥下沼氣自燃引發火災，目前火勢已經控制，會加派挖土機，將已燒過的垃圾清運、降溫，讓火勢得以熄滅。

(中時 )