每年蘋果推出新款手機總會引起全球「果粉」搶購熱潮，甚至不惜代價千方百計要搶先購得新機。但大陸一名高俊俏男子，卻為了籌錢買蘋果手機而不惜賣腎，未料併發嚴重感染，連僅剩的一顆腎都壞死，最後淪為洗腎重殘人士，為了一隻iPhone手機而賠掉一生，這個代價實在太大。

根據大陸《網易新聞》報導，一名家住安徽的26歲的男子，9年前就讀高中時，為了購買當時蘋果最新推出的iPhone 4S手機，竟然偷偷找密醫賣掉自己的一顆腎籌錢。

大陸男子為了買iPhone賣腎，9年後淪為洗腎重殘人士。（圖／翻攝自網易新聞）

《網易新聞》報導，王姓男子在2011年iPhone 4S剛上市時，看到周遭友人都持有iPhone 4S，但家境普通的他相當羨慕，也想擁有屬於自己的iPhone手機，竟私下瞞著家人，透過黑市器官黃牛牽線賣腎。當時對方告訴他割掉一顆捐助救人沒關係，另外一顆腎仍可正常發揮功能，不會影響健康。

王男在黑市器官黃牛勸說下，以2.2萬人民幣（約9.2萬新台幣）賣掉了自己一顆腎，也歡欣鼓舞的買到了期盼已久的iPhone 4S手機。

未料因為當初進行手術的竟然是密醫，在動手術時環境相當差，傷口出現感染現象，健康狀況不斷惡化，直到就醫後才發現早已失去腎功能，最後臥病在床至今，事後家屬氣得報警，並將黑市賣器官業者逮捕，也獲得賠償，但目前王男也只能靠著洗腎度日，成了一名重殘人士，而且當年買的iPhone 4S，根本已一文不值。

(中時新聞網)