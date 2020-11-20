美式賣場好市多（Costco）北台中分店，於今(20)日上午8時30分開幕，湧入大批民眾入店消費，其中一項首賣品「7人座遊艇」，在試營運時就受到關注，這一艘遊艇由法國設計、波蘭製造，原價也跟著曝光，好市多的價格便宜12%左右。

好市多北台中店在試營運時就引發討論(影片來源/youtube/中天新聞)

北台中店販售的SMARTLINER SUNBREEZE 226遊艇，售價為售價157萬9999元，船身7.5公尺、寬2.3公尺，涉水深度可達80公分高，從波蘭進口來台，還未正式營業時，業者透露已有民眾來預訂，讓不少網友驚呼「賣場賣遊艇有點扯，但真的蠻有噱頭的」、「我覺得，會買的人就是會買」。

而北台中店好市多為慶祝開幕，不只賣遊艇，還有160萬的方形鑽戒、皮卡、售價80萬Suzuki百年紀念版重機等，以及價值9萬9999元的香奈兒包包，不僅如此，甚至是繼中壢店後，第二間有自助加油站的分店。

據《ETtoday新聞雲》報導，這一款遊艇原價約莫179萬元，好市多僅賣158萬，相較之下便宜非常多，當時公布開賣時，不少民眾也打電話詢問，反應相當熱烈。而僅1個小時的時間，目前已賣出2台遊艇，且買家皆為不同人，讓網友驚呼台中人的超狂消費力，表示「貧窮限制了我的想像」。

(中時新聞網)