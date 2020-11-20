二崙分駐所所長廖家鋒(左)率警員張鈞喨代表頒贈感謝狀予報案人余廖仁凱先生，其兄長也是西螺派出所同仁，他表示身為警眷更多了一分機警與熱心，只是盡本分之舉。（西螺分局提供）

路見不平拔刀相助！一名二崙鄉民17日晚間10點多在二崙郵局操作提款機，鄉民余廖仁凱路過看到該男子一邊講電話一邊操作提款機，立刻到二崙分駐所報案，員警趕往勸說並代接電話，詐騙歹徒破哏失敗。

西螺分局指出，17日晚間10多被害男子接獲不明來電稱網購的設定錯誤，將連續扣款12次，男子聽從電話指示緊張地跑到二崙郵局欲操作自動提款機。

二崙鄉民余廖仁凱剛好路過看到被害男子講電話邊操作ATM，擔心他遭騙，立刻到二崙分駐所報警，警員張鈞喨、黃昆煌趕抵緊急趕往二崙郵局阻擋匯款，被害男子看到警方也嚇一跳。

員警一聽「對方來電自稱是郵局人員，近期網購檯燈的店家設定錯誤將連續扣款12次，必須從ATM解除定期扣款」是詐騙老招，於是代接電話，對方講台語但口音非臺灣人，男子果斷掛掉電話。

西螺分局二崙分駐所長廖家鋒代表頒發感謝狀給報案男子，同時呼籲民眾接到不明來電，應謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，以免成為詐騙集團口中的肥羊。

(中時 )