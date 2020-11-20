隨著時序進入冬季，全球新冠肺炎疫情近期每日新增確診數已突破60萬大關，而國內雖防疫得當，但近半個月境外移入確診新冠肺炎個案也明顯增加，針對秋冬企業防疫險，臺灣產物表示，該公司推產險方案給企業四大保障。

截至11月18日從境外移入通報確診人數，國內已達607例，為能有效控制，疫情流行指揮中心已公布，自12月1日起實施秋冬防疫專案三措施，要求出入八大類場所應佩戴口罩，再加上冬季民眾留在室內時間增長，密閉空間可能加速疫情迅速升溫，在面臨流感與新冠肺炎雙重威脅下，不但對國民的日常生活造成不便，也將對撐過3、4月疫情高峰期之中小企業造成另一波衝擊。

臺灣產物保險表示，感受到中小企業於秋冬期間可能面臨疫情帶來的營運風險及困境，該公司研發全方位保障之保險商品，使中小企業能預做準備。企業若因疫情造成停業之損失，能獲得相關費用之補償，以維持本身財務健全及員工安全生計。

臺產進一步指出，此保險商品內容涵蓋「停業損失費用」、「營業處所清潔消毒費用」、「薪資費用」及「慰問金費用」四大保障。當企業於疫情期間，因負責人或員工確診，採取預防性停業或被迫強制性停業之損失，即依保單約定補償停業日數相關費用，或營業處所清潔消毒之費用；另倘員工因罹患法定傳染病應隔離治療期間、接觸確診法定傳染病患者應居家隔離期間或企業預防性停業或被迫強制性停業期間，企業支付受僱員工薪資及員工確診慰問金時，亦可依保單約定給予補償。

臺灣產物說，希望可透過「臺灣產物企業法定傳染病費用綜合保險」商品，能與中小企業共同度過此次新冠肺炎帶來的衝擊，讓企業無後顧之憂得以永續經營並同時保障員工的工作權。

(工商 )