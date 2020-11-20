國泰金(2882)公布11月國民經濟信心調查結果，歐美秋冬疫情升溫，導致民眾對景氣展望微降，也因為疫情惡化與政治不確定性因素，民眾對於股市樂觀指數微幅上揚，但風險偏好下滑。

國泰金指出，國發會最新公布的9月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，然近期歐美秋冬疫情升溫令多數國家重啟封鎖，展望指數下降至3.1(10月：9.4)，現況指數亦走低至8.6(10月：12.3)；民眾薪資上漲預期指數微幅上揚至-1.2(10月：-2.4) ，連7月上揚。不過，大額消費意願指數微降至2.3(10月：3.4)，顯示對未來展望的擔憂壓抑民眾大額消費意願。

主計總處估計2020年經濟成長1.56％，通貨膨脹率-0.19％，11月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為1.5％，有84％的民眾認為經濟成長率會達到1％以上；民眾對於2020年平均通膨預期值為0.16％，預期今年通貨膨脹率將低於1％的民眾則為91％。

股市部分，台股跟隨主要國家股市高檔震盪，然秋冬疫情惡化與全球政治的不確定性令風險偏好承壓。調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數微幅上揚至-2.3(10月：-3.1)，風險偏好指數則小幅下降至6.1(10月：7.6)。

(時報資訊)