美國喬治亞州的人工計票作業已經結束，結果證實拜登仍以些微差距贏過川普。

這次人工計票是基於該州一個新法所要求的稽查，而非回應任何對該州開票結果的質疑或來自官方重新計票的要求，總共以手動方式重新點驗近500萬張選票。

喬治亞州投票系統督察Gabriel Sterling表示，拜登原本領先川普約14,000票，在人工驗票中發現4個郡沒有被計算到的選票，將使拜登領先的票數減少到約12,800票。

不過，周四發布的最新數據顯示，拜登領先的票數從12,780票下滑至12,284票，有496張票是投給川普。

督察Sterling表示，喬治亞州必須在周五前確認驗票結果，一旦該州認證大選結果，如果雙方差距在0.5%以內，則敗選的一方可以在兩個工作日內提出重新計票要求，而這次驗票將使用掃描機進行選票判讀與計算，並由各郡支付費用。

其他州在手工計票後發現結果僅略有差異，州選舉官員此前即一再重申這是意料之中的事。NBC News已經預測拜登將當選。喬治亞州擁有16張選舉人票。

(時報資訊)