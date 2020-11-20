晶心科(6533)短線漲幅過劇，遭證交所列為警示股，故公佈10月財報，單月每股獲利0.57元，相較於今年前三季因為受到新冠肺炎衝擊，累計稅後每股虧損1.99元，顯示營運衝出谷底翻身的好成績，今股價續揚，大漲逾7%，最高觸261.5元，創下歷史新天價。

晶心科第四季營運發燙，近期股價剽悍，遭證交所列警示股，單月每股獲利0.57元，相較於第三季單季、累計每股虧損0.69元、1.99元，呈現谷底反彈，也成為近期股價點火的主因，近五個交易日波段漲幅為54.3%。

晶心科第三季營收1.05億元，季增加2.94%、年減少17.97%，營業利益率-26.7%，單季稅後虧損0.29億元，每股稅後虧損0.69元。晶心科今年前三季受到新冠肺炎疫情影響，導致出國拓展業務受阻，也因此，今年前三季營收衰退13.6%，稅後每股虧損1.99元。

晶心科近年來積極發展RISC-V，力拚成為該領域的領導者，今年前3季RISC-V產品營收比重56%，預計明年RISC-V授權金、權利金將會開始貢獻，此外，由於華為禁令加上美中貿易戰，大陸近2年全力發展半導體自製化，瞄準大陸有高達3000家IC設計公司，整體產業機會很大，晶心科10月在大陸就有一個相對比較大的案子Design Win，長線在大陸市場的營運成長空間依舊很大。

(時報資訊)