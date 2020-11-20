疫情惡化，周四歐美原油期貨回落；據了解，目前全球新冠肺炎確診數高達5600萬人，死亡人數為134萬人，其中美國新冠肺炎死亡人數突破25萬人次，紐約市宣佈將關閉公立學校藉此抵禦疫情蔓延，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）亦呼籲美國其他地區的醫療人員協助前往紐約支援。

此外，利比亞國家石油公司(NOC)和法國石油公司(Total) 討論提升原油產能並擴大在利比亞投資事宜，這也加劇了市場對供應過剩產生的疑慮。分析師指出，隨著其他地區產量上升，可能會動搖阿拉伯聯合大公國(UAE)維持減產的態度，這也可能將引發新一波的價格戰；其中美國原油跌幅0.2%，倫敦原油跌幅0.3%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨下跌0.08美元，報每桶41.74美元；12月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.27美元；12月RBOB汽油維持平盤，報每加侖1.16美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨下跌0.14美元，報每桶44.20美元。(商品行情網)

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