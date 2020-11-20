中鋼集團中鴻(2014)今日成為帶隊先鋒，今日下午將開出的12月盤價挑戰連六漲，且今年營運倒吃甘蔗，預計今年全年可望轉盈，股價今早盤帶量平了前波高點10.6元。中鋼(2002)也在外資買超下，股價穩在22元左右。

中鴻19日舉行法說會，董事長劉敏雄表示，隨著下半年鋼市復甦，公司自7月起轉盈，營運倒吃甘蔗，預計今年全年可望轉盈。中鴻預期，明年第一季鋼市持續向上發展，鋼價仍看好。整體而言，明年鋼市展望可望優於今年。

中鴻今年第三季成功轉盈，隨著第四季鋼價續揚，中鴻預期第四季持續獲利，並可望將全年轉為獲利。

中鴻與中鋼同樣看好明年第一季鋼市續旺，2021年鋼市優於今年。

短期12月盤價來看，中鴻表示將挑戰連續第六個月漲價；主要是鐵礦砂原料來到每噸130美元高點，在原料面支撐，加上歐美鋼價也追趕上來，國際鋼價漲聲不斷。

中鋼在周三舉行法說會，看好鋼市旺到明年第一季，今年可望達成獲利的目標。

中鋼董事長翁朝棟表示有信心達成今年全年獲利的目標，目前看明年第一季鋼市續旺，預期明年首季產品量價將比第四季續增。

今年下半年國際需求反彈，帶動國內下游產銷逐漸回復正常，預估需求可望持續；中鋼本季產品量俱齊揚，預計第四季銷售量提升至355萬噸；明年第一季鋼市能見度仍佳，中鋼預期明年首季整體銷量比本季再增加10~15萬噸。

(時報資訊)