1.奇力新(2456)：明年首季前淡季不淡，投信買超逾1500張高檔整理結束，今早成功突破125元。

2.南電(8046)：中長線動能樂觀，里昂看明年第2季毛利率回升到今年第3季高峰水準，136元有撐，早盤走高2%。

3.旭暉應材(6698)：Q4本業回溫加上轉投資力保全年維持獲利，股價拚脫離谷底，早盤攻漲2%以上。

4.勤凱(4760)：Q3繳佳績、Q4續看好，今早量價齊揚，拚回80元。

5.國產(2504)：業績當靠山無懼三大法人賣超，開盤後在26.5元止跌回穩，反彈站回月線。

6.麗清(3346)：基本面優勢+股價回檔打底，撿便宜買盤出動，勁揚5%。

7.訊芯-KY(6451)：樂看明年爆發成長，資本支出將跳增，早盤上漲近2%，一度再寫波段新高價。

8.燁興(2007)：義享天地將開幕，受惠持有51%股權，中長期投資價值浮現，挾量衝上7.37元漲停。

9.佳大(2033)：外資連2日買超敲進，晨盤帶量重返票面價，達10.9元漲停寶座。

10.海光(2038)：昨法說利多，買方積極，早盤續高漲近5%，觸及12.25元之短波高點。

11.揚智(3041)：STB回溫，Q4營收看好年增，外資續挺，晨盤續爆量飆漲逾5%，登上波段新高價。

12.愛普(6531)：A1、HPC題材助威，股價上揚逾6.5%，登3個月高價。

13.奇鋐(3017)：小金雞富士達登興櫃，外資連2日買超，早盤小漲。

14.磐儀(3594)：外資連8日買超，早盤多頭跟進、漲逾3%。

15.和碩(4938)：擬赴美投資設廠，早盤漲逾2%。

16.太景*-KY(4157)：流感新藥將啟動二期臨床中美雙報，獲買盤給力股價走揚2%，攻克月線。

17.欣普羅(6560)：Q4每股獲利拚3元，明年營收大躍進，早盤跳漲2%，進逼百元關。

18.星通(3025)：近日獲外資偏多操作，股價連拉2根漲停，登逾1年高。

19.元晶(6443)：太陽能前景明年不看淡，昨獲三大法人聯手買超9358張，晨盤強觸漲停，來到40元高檔。

20.聯電(2303)：力拚8吋擴產，對東芝賣兩座半導體廠採開放態度，早盤吸引買盤承接，穩站各均線上方。

(時報資訊)