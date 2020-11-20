SEMI（國際半導體產業協會）今(20)日公布最新Billing Report（出貨報告），2020年10月北美半導體設備製造商出貨金額為26.4億美元，較2020年9月最終數據的27.4億美元高點相比降低3.7%，但相較於去年同期20.8億美元上升了26.9%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，繼9月份創紀錄的出貨金額，北美半導體設備出貨在10月份接續表現強勁。儘管貿易緊張局勢持續加劇與全球疫情升溫，但產業龍頭企業仍陸續發布第四季強勁增長的引示，未來幾個月應會再度展現積極的態勢。

晶圓代工龍頭台積電(2330)持續積極投入先進製程，先前於第二季法說會已宣布上調今年資本支出10億美元至160~170億美元新高，第三季法說會時表示全年資本支出約為170億美元，將創新高。成為帶動今年半導體設備成長的動能之一。由於5G和HPC強勁需求驅動5奈米和7奈米製程，加上投入先進製程3奈米研發等，即使在全球疫情不確性的情況下，台積電今年資本支出上看170億美元新高。

(時報資訊)