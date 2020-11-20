行政院長蘇貞昌19日赴屏東參訪經營國產豬肉外銷的信功實業，表示未來一定嚴格把關進口肉品，自海關起依部位給貨號區分管理，相關豬肉產品也會清楚標示豬原料原產地供民眾選擇，學校午餐肉品將全面採用國產食材，盡一切努力守住台灣，也守護民眾健康。

蘇貞昌指出，政府為捍衛台灣豬肉，除嚴守防堵非洲豬瘟，去年口蹄疫也成功拔針。為讓台灣豬肉能出口重返世界，亦規畫提供百億基金升級養豬設備、並建置冷鏈技術。期許未來台灣不僅只有熟品、生鮮豬肉也能出口，讓台灣在世界越來越有競爭力。

蘇貞昌表示，口蹄疫爆發前，台灣豬肉1年光外銷日本即可高達500億元。感謝農民與養豬戶配合，以及農委會防檢局長杜文珍帶領所有同仁努力，使台灣去年順利獲得世界動物衛生組織（OIE）認證，正式成為口蹄疫非疫區。

蘇貞昌指出，信功實業當年雖受口蹄疫衝擊，但仍然撐了下來，從公司生產過程可見絕對符合世界水準，連最嚴格的日本都開放進口公司的豬肉熟製品。但政府不以此滿足，希望未來不僅是熟品，連生鮮豬肉都可出口。

蘇貞昌表示，去年7月視察屏東農業生物科技園區，指示打造冷鏈物流，第一期屏東國際保鮮物流中心已於上個月動工，讓農產品可再升級、再出口，希望扶植整個產業。請台灣區冷凍肉品工業同業公會一起加油，政府提供經費建立農產品、肉產品的冷鏈系統。

蘇貞昌進一步表示，政府不但讓冷鏈有技術、工廠及設備等，也針對全國養豬戶提供超過百億預算，包括使用水簾幕等設備升級養豬場、屠宰場，讓養豬場更符合標準，行政院對此全力支持。

蘇貞昌指出，現在是自由貿易時代，去年台美貿易額高達新台幣2.47兆元。現今各國講求彼此互惠，我國經濟部貿易代表團已抵達美國，今（20）日將與美國召開實體會議，政委鄧振中及經濟部長王美花將出席視訊會議。

蘇貞昌強調，台灣對自己應有自信，尤其國人愛吃台灣豬肉，政府一定讓國產肉品升級，且必定如嚴守非洲豬瘟依樣，從海關開始就全面清楚防守，對進口豬肉及豬肉產品嚴格查驗，從海關開始依部位給貨號區分管理，從邊境到市場全部沿線緊盯。

蘇貞昌表示，未來豬肉產品的豬原料原產地資訊會標示清楚，不論是商店或小攤商均會貼上標示供消費者分辨、一目瞭然，必定讓全體國人可清楚判斷並選擇。

(時報資訊)