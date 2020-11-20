誠品生活(2926)剛宣告2022年將在馬來西亞開展東南亞首家旗艦店，位在香港荃灣D．PARK愉景新城的「誠品生活荃灣店」也宣布開幕，成為誠品在香港的第5家正式店點。

荃灣店原先只是去年8月開展的期間限定店，耕耘一年多以來深受在地讀者歡迎，此次全新開幕，不僅書區擴大近一倍，新店也緊扣荃灣新舊共融的社區特色，以「Share & Shine點亮生活靈感」為定位，期盼成為社區居民「生活的靈感來源」。

誠品生活荃灣店除了精選6家台港生活品牌進駐、新設風格文具館，也帶來在台灣廣受好評的「故事大飯店」，打造全港首個大型兒童繪本互動展。

董事長吳旻潔表示，誠品將持續以更多元靈活的方式加速展店。在香港，誠品生活已陸續在荃灣D．PARK愉景新城、屯門V-city、尖沙咀K11 MUSEA開展「期間限定」閱讀場域，深度融入社區民眾日常文化生活。繼今年9月新展「誠品書店奧運店」，昨日再將期間限定店的荃灣店擴大經營成為正式店，開幕期間除了各項主題推薦，還有來自日本京都文具雜貨「AIUEO」品牌特展，成為文具迷最夯討論話題。

海外展店積極，已推動三年的誠品全通路服務也在台灣逐步成形，期能提供會員360度無縫接軌的服務。今年9月推出全新「誠品人APP」成為大家的藝文生活小祕書，全新電商平台「誠品線上」也將在年底12月開站，提供讀者虛實整合的體驗。2021年除了1到2家規模較大的新展店，誠品也將在台灣積極開展社區模組店。

(時報資訊)