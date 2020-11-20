女星熊熊(卓毓彤) )外型亮眼加上火辣G奶身材，讓她擁有大批死忠粉絲力挺，不過卻衰捲3分16秒性愛片疑雲，還被扯出陳年戀情，心情可以說是大受影響，近來曬出和姐妹出遊合照，接著寫道：「勇敢迎接，面對現實」，看來似乎已經走出陰霾。

熊熊IG曬出與姐妹們的出遊照，只見眾人沒有任何偶像包袱，在街上擺出各式各樣搞怪POSE，照片中熊熊更是對著鏡頭露出燦笑，看來似乎已經走出低潮，而她也道出心情：「有時候生活會跟我們開些玩笑，但總會有那麼一群朋友，陪你ㄧ起笑ㄧ起哭ㄧ起鬧」，此外也不忘勉勵自己：「不屈服不妥協，放下過去，用最好的方式勇敢迎接面對現實，給自己一個美好的笑容」。

此外她也透露每天都能找尋生活中的小確幸，像是ㄧ杯好咖啡、ㄧ頓好吃的聚餐，又或者是ㄧ隻友善的小貓咪、ㄧ群合拍的朋友，都足以讓自己享受當下，高EQ的一番言論引起討論。

對此網友也紛紛留言打氣：「希望可以趕快看到你再上節目」、「很喜歡妳爽朗的笑聲」、「加油，永遠支持你」。

(中時新聞網)