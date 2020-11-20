興櫃電感廠臺慶科（3357）19日向櫃買中心申請股票上櫃，該公司今年前三季每股盈餘逾半個股本，達6.15元，財報超前電感龍頭奇力新（2456）的5.45元，臺慶科掛牌上櫃之後，被動元件類股有望再添一檔百元俱樂部成員。

臺慶科20日在興櫃股價最高觸及93元，距離百元已經不遠，該公司資本額為9.1億元，公司成立於民國81年，以線圈、晶片為主力產品，臺慶科已在19日向櫃買中心申請上櫃，市場預期最快明年第一季臺慶科有望入列台股，成近年罕見的被動元件新兵。

臺慶科今年前三季財報突出，累計前三季稅後純益5.6億元，EPS達6.15元，已經超越去年全年獲利，獲利年增率高達98％，去年度的EPS達4.83元，也超越奇力新的4.71元，臺慶科正式上櫃之後，業界預期，兩檔業績股將上演電感股王爭霸。

根據臺慶科向櫃買中心提出的申請資料，現任董事長為謝明諺，總經理為謝明良。

(工商 )