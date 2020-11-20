中國大陸湖南一名國中生小雷（化名），日前在同學在學校超市買了新的羽球拍到操場運動，豈料其中一支新買的拍子突然斷裂，隨後就插進小雷的眉骨中，緊急送醫後做了2次開顱手術，但最終仍回天乏術，令家屬相當悲痛。

據《楚天都市報》報導，小雷這個月初下午和另外4名同學前往學校超市添購羽球拍，其中一副40元人民幣、另一副為25元人民幣，5人之後便跑去操場打比賽，之後小雷打累了在場邊休息觀戰，豈料這時有人的球拍突然斷裂，往小雷的方向招呼過去，最後斷裂的拍子就直插小雷的眉骨，當場送醫治療。

事發後，小雷的班主任隨即通知他的父親到場，根據父親提供的資料，小雷當時傷勢嚴重，做了2次開顱手術，但手術後顱內出血，腦腫脹、腦疝形成引發吸入性肺炎，隔天上午就無法自主呼吸，過了一周後，小雷就因為搶救不治，宣布死亡，13年生命就此告終。

雷父向媒體透露，當時一群小朋友在購買羽球拍時，其實有人發現其中一隻羽球拍有些鬆動，還特地回去要求更換，豈料超市人員只回應「沒有新的」，隨後拿了透明膠帶敷衍，最終導致悲劇發生。

學校校長表示，目前超市下架了羽毛球拍相關產品，校方、超市經銷商、球拍廠商等，已經和小雷家屬進行了2次調解，因雙方訴求差異較大未能談攏，建議家屬走司法途徑解決。

(中時新聞網)