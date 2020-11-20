通緝犯胡典堯（見圖）把實習員警撞成命危，今早在台中落網。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市警方圍捕一名35歲竊盜通緝犯胡典堯，未料20歲實習警員林鈺傑被胡開車撞倒，甚至撞斷左小腿，腦部也受創，送醫途中他自責的喊「對不起沒幫上忙」，院方檢查發現顱內出血，一度發出病危通知，現已脫離險境，而嫌犯胡典堯趁隙逃跑至台中，專案小組今日上午趁胡外出時，終將其逮捕歸案。

據了解，通緝犯胡典堯現年30多歲，且身上揹著5條竊盜罪，逃逸期間甚至還洗劫加油站，在12日被轄區基隆市警四分局大武崙派出所盯上，與偵查隊員展開圍捕，當時警方乘2部偵防車，緊跟胡的紅色轎車，一路追至仁愛區愛一路的合作金庫前，擬採一前一後方式包夾，但在警方人員陸續下車，準備上前逮人時，胡突然挪車後找出一條空隙，重踩油門加速想要脫困。

當下實習員警林鈺傑一時閃避不及、被胡典堯硬生生撞倒，同仁見狀，趕緊將他送醫，胡男則趁亂揚長而去，而林鈺傑目前已脫離險境，警方除頒發慰問金，並持續關懷受傷員警及家屬需求，給予最好的協助。

基隆市警局長林炎田也下令專案小組全力追緝，專案小組連日追查後，原發現胡的座車停在新北市三重區，但經埋伏數日仍未果，才發現胡已改搭友人的座車，南下至台中藏匿，於是警四分局偵查隊長黃柏銘帶隊南下台中，於一處社區大樓前發現胡友人的座車，並與同僚埋伏到天亮，終於在今天上午8點多，趁胡與友人出門吃早餐還未上車前，將他逮捕歸案。

(中時 )