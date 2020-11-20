英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education，THE）19日發布「2020全球大學就業力排名（Global University Employability Ranking 2020）」，台灣3所大學入榜，台灣科技大學第82名是全台第一，台灣大學第87名、新竹清華大學225名。兩岸三地中以北京大學全球第17名最佳；香港科技大學則由去年第10名跌至今年第26名。

THE 的2020全球大學就業力排名是法國人力資源諮詢公司（HR consultancy Emerging）設計執行，問卷發放給22國、9000多位曾參與延攬畢業生或是與其共事經驗的國際業務雇主和經理人，由他們針對6000所大學畢業生的就業表現來投票，總共投出10萬8225張票，今年共43國、250所大學入選。

2020年全球大學畢業生就業能力排名（Global University Employability Ranking 2020），前3名依序是加州理工學院、麻省理工學院、哈佛大學。其中哈佛2018、2019年蟬聯冠軍，今年退居第3名。第4到10名依序是劍橋大學、牛津大學、東京大學、史丹佛大學、多倫多大學、新加坡國立大學、耶魯大學。東京大學是亞洲最佳。

台科大去年第98名，今年第82名，進步最多；台大去年第95名是台灣第一，今年雖然上升到第87名，但落到台科大之後；新竹清華今年第225名，比去年第234名上升9名。

中國大陸有10校進榜。北京大學第17名，比去年上升1名，是全大陸排名最佳，也是兩岸三地最佳。接下來依序是上海交大第32名（去年33）、北京清華第50名（去年50）、復旦大學第61名（去年64）、中國科技大學第99名（去年106）、浙江大學第137名（去年133）、哈爾濱工業大學第143名（去年158）、南京大學第147名（去年146）、南方科技大學第189名（去年157）、華中科大第221名（去年未進榜）。除了浙江大學、南方科大、南京大學，陸校成績都比去年好或持平。

港校則有較大跌幅。香港科技大學從去年第10名跌至今年第26名，跌幅最大；香港大學第48名（去年35）、香港中文大學第86名（去年87）、香港理工大學第129名（去年125）。僅香港中文大學上升1名。

台科大校長廖慶榮表示，台科大學生理論與實務兼具，一直很受企業歡迎，這些年有許多優秀外籍生在台科大就讀，讓台科大打造了自然學習的國際化環境，不僅讓台科大同學提升英文能力，也增加國際移動就業力。廖慶榮說，很開心台科大能在全球的就業排行名列前茅，肯定了台科大學生的專業研發技術和就業表現。

(旺報 )