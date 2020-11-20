據業界消息指出，自動化工程大廠ABB宣布將剝離旗下離合器和變速器製造商Dodge業務，而此前，Dodge已經吸引了數個買家的報價。

Dodge總部為在美國，年營收5.75億美元，為ABB周四宣布出售的三個業務部門之一，其他部門為動力轉換部門和渦輪增壓器部門。

在Dodge被正式宣布出售前，許多同業紛早已探詢，ABB預計在明年初開始拍賣程序。

Dodge的獲利率高於集團的14%~16%目標水準，美國Timken、Regal Beloit和Rexnord已顯現出興趣。另外德國車用供應商Schaeffler和瑞典的承軸製造商SKS也與其他金融投資人列名在有興趣的公司。

Dodge專精於使用在工業食品加工機器的承軸產品，以及大型煤礦運輸機的帶式驅動器，據兩名業內人士告知路透，該公司動力轉換業務年銷售約3.75億美元，可能賣到5億美元。渦輪增壓部門可能為ABB籌得最多資金。

目前上述相關收購公司皆拒絕提出進一步評論。

(時報資訊)