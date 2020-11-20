央行近期持續出手打房，不過，根據國泰金(2882)調查結果，有高達近6成民眾，預期未來半年房價上漲超過3％，較3月調查大幅增加28.4個百分點，對於房市多頭看法不變。

國泰房地產指數統計，今年第3季全國房地產價格指數比第2季呈現量價俱揚現象，若與去年同期比則是量穩價漲。11月調查結果與今年3月調查結果比較，有59.9％的民眾認為過去6個月房價漲幅超過3％，較3月調查大幅增加25個百分點，認為房價變化在正負3％內的民眾比例從47.8％降至34.4％，顯示多數民眾認為過去6個月房價上揚。

在未來預期心理方面，本次調查結果與3月調查結果比較，59.1％的民眾預期未來6個月房價將上漲超過3％，較3月調查大幅增加28.4個百分點，其中，認為漲幅介於3％到10％的民眾有47.2％，遠高於3月的26.6％。認為未來半年房價跌幅超過3％的民眾比例則從27.3％縮減至7.1％，顯示多數民眾對於房價上漲趨勢不變。

(時報資訊)