周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨收盤走堅，因對供應收緊的擔憂抵消了早盤的獲利回吐的賣壓，致價格從四年高點回落，終場收揚，玉米和小麥價格在前一交易日上漲後回落，因投資人獲利了結，

分析師指出，南美出現急需的降雨，給大豆市場構成壓力，不過南美大豆產量前景仍存在不確定性，該地區仍需要更多的降雨，才能緩解乾燥擔憂，而國內壓榨商和出口商的需求旺盛，據美國農業部發佈的周出口銷售報告顯示，截至2020年11月12日的一周，美國2020/21年度大豆淨銷售量創下年度新低，比上周低了6%，比四周均值低了18%，但該資料仍超過市場預期。

終場1月大豆漲1.75美分，報1177.5美分，12月小麥跌6美分，報591.75美分，12月玉米跌3.25美分，報422.5美分，12月黃豆油漲0.35美分，報38.81美分，12月黃豆粉跌1.2美元，報393.70美元。(商品行情網)

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