11月21至22日，由19個國家和歐盟領導人組成的20國集團（G20）將舉行第15次峰會。大陸國家主席習近平預計將在這次峰會上繼續強調大陸的抗疫成就，以及對其他國家的醫療援助和對外貿易，並突出在疫苗研發和供應方面的承諾。另外，在美國極可能缺席的情況下，大陸還將強調重振多邊主義。

英國廣播公司BBC報導，G20成員國的經濟在世界上規模最大、增長最快，其GDP總量佔據全球GDP的約85％。每次峰會討論全球最緊迫的社會經濟事務，這次無疑將把新冠疫情相關問題擺在重中之重。

去年G20領導人齊聚日本大阪，以「習川會」談論陸美貿易戰為主要焦點。事隔一年，世界格局已經發生巨大變化。美國前副總統拜登在今年總統大選中擊敗現任總統川普，目前華府正處於權利交接的過渡時期。美陸關係在新冠疫情的影響下跌入谷底，兩國在貿易上的對抗已經擴展到科技、軍事、社會交往等多個領域。

在11月17日金磚國家領導人會議上，習近平強調堅持多邊主義，推進金磚國家在疫苗上的合作。19日，他在亞太經濟合作組織（APEC）工商領導人對話會上，批評單邊主義和保護主義加劇了世界經濟中的風險和不確定性，並稱中國「不會謀求『脫鉤』或是搞封閉排他的『小圈子』」。

根據習近平近日在重要大型國際會議上的密集發言，預計他在這次G20峰會上的講話重點將以上述重點為基調，繼續強調大陸的抗疫成就，以及對其他國家的醫療援助和對外貿易，並突出在疫苗研發和供應方面的承諾。

近幾個月以來，美國、加拿大、澳洲等多個國家指責大陸在疫情爆發早期隱瞞病情，導致病毒大規模擴散，並督促大陸對病毒源頭進行實質性調查。大陸陷入嚴重的外交危機。

BBC引述美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群分析，對大陸來說，G20峰會是一次「發揮領導力，重塑國際形象的機會」。

朱志群說，「如果中國通過積極參與國際事務，向國際社會提供公共產品，以實際行動促進全球發展，這將大大改善中國的國際形象，提升中國的軟實力。」

值得注意的是，在與中國大陸加劇對抗的同時，美國正積極拉攏包括日本、印度、澳洲等大陸周邊國家，包括與印度簽署軍事協議，使印度可以在陸印邊境衝突中有所突破。

另外，日本與澳洲剛在17日就雙邊防務協定達成廣泛協議，被認為將以此對抗中國大陸在亞太地區的擴張。陸澳關係更因病毒溯源、5G建設等因素，近幾個月來持續惡化。

G20峰會原本為各國領導人提供一對一會面的平台，今年由於受新冠疫情影響改成網路視訊會議，由成員國中唯一的阿拉伯國家沙烏地阿拉伯主辦。

(中時 )