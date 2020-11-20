電視盒換機潮來臨！自從2014年第一代網路電視盒開始推出，至今已經6年，在硬體規格上、和軟體APP支援上，已逐漸無法滿足追劇族需求。台灣電視盒第一品牌OVO，為了滿足換機潮需求，推出新旗艦B8電視盒預購，主打「硬體史上最高規」、「軟體支援最多本土APP」，更搭載台灣人第一套自主研發並成功授權海外的智慧電視系統「OVO TV OS」，其中多用戶一鍵切換、開機直播頻道獲發明專利。預購第一天由於太多人結帳出現伺服器當機狀況，並刷新過去OVO創下的電視盒群募最高紀錄，贊助人數超過2500人，首日金額即突破500萬元！

電視盒已成現在最流行的追劇方式，一台盒子連上網路，就可在大電視上享受最新的戲劇電影和頻道。OVO第一代電視盒B01於2014年推出，而隨著市場上技術和內容持續更新，第一代電視盒底層作業系統的Android 4.4版，已無法觀看市場上的許多主流影劇APP，如LINE TV、KKTV 與myVideo等；而觀看YouTube與FriDay影音，也僅能觀看非4K的版本內容；此外，電視越大對畫質要求越來越高，要播放高解析度的串流4K內容，需要更好的硬體和網路效能。

OVO新旗艦機B8，正是希望滿足電視盒換機潮而生！史上最高規格，集OVO多年電視盒開發經驗而大成。採用四核心64-bit處理器，性能比前一代TV Switch提升82％；16GB儲存空間，裝再多APP都沒問題；WiFi 從11n升級11ac，看4K串流很可以；增加硬體加密的版權保護技術 Widevine L1，確保 4K串流兼容性；配置Micro SD卡，家庭影片、照片都可在電視上播放；配備無指向語音遙控器，搜尋找劇用說的就好。

台灣人第一套自主研發並成功授權海外的智慧電視系統「OVO TV OS」，將直播頻道內容和影音隨選APP放在同一個介面，不用切來換去，開機就能看電視節目，早已取得專利（專利編號 I510065），比Android TV、亞馬遜Fire TV OS更符合台灣人的看電視習慣。領先蘋果公司Apple TV推出全球首創的多用戶智慧電視系統，其中「多用戶一鍵切換」功能，於近期獲得台灣發明專利（專利編號 I710251），美國發明專利也順利進入最終審查！透過多用戶的個人化學習與AI技術，未來智慧電視系統將可以更聰明，主動推薦更符合個人收視偏好的影音內容。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，「B8電視盒是OVO集大成之作，不管是在硬體規格與調校、軟體介面與創新，以及內容多元與兼容，都有最佳表現。OVO第一代電視盒B01到現在還有超過3萬戶的月活躍用戶，這是我們六年來第一次呼籲用戶換機，希望能夠以B8幫助第一代電視盒用戶順利轉換，體驗到更新的內容、更好的體驗，也邀請喜歡追劇看電影的新朋友參與B8預購，支持OVO台灣人的智慧電視系統開發計畫。」

(工商 )