這下子公鹿恐怕得不償失了！根據《紐約時報》資深記者史坦20日爆料，聯盟官方已經著手調查先前公鹿與國王之間的波達諾維奇先簽後換交易案，因為波達諾維奇放話根本沒打算要跟國王續約，讓這筆交易不僅告吹，更涉嫌私下招募。

為了趕緊補強滿足「字母哥」阿提托康波的爭冠決心，公鹿先被傳出將用喬治希爾、布雷索與未來選秀權，跟鵜鶘換來哈勒戴，接著又想拿出伊耶索瓦、威爾森與迪文琴佐等球員，去跟國王換回波達諾維奇，沒想到這筆交易卻出了大問題。

因為目前屬於受限制自由球員的波達諾維奇，根本不知道自己將被先簽後換，也不同意這筆交易通過，代表公鹿無視今年自由球員市場還沒正式開放，就直接打算私下完成波達諾維奇先簽後換交易，難怪會引來聯盟官方的注意與著手調查。

實際上這筆交易不可能成真了，因為公鹿20日宣布將把老將伊耶索瓦釋出，等於直接放棄原本講好的交易籌碼，波達諾維奇也考慮投入自由球員市場測試身價，簡單來說，就是找尋可以給他更高薪資的球隊加盟，公鹿自然已被排除在外了。

(中時 )