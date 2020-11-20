台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.82元開盤，貶0.2分；10時來到28.518元，勁揚3角。

截至10時3分，新台幣兌美元最高28.506元、最低28.82元。1091120

(中央社)

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