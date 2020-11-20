新台幣早盤貶轉升 勁揚3角 10:212020/11/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.82元開盤，貶0.2分；10時來到28.518元，勁揚3角。 截至10時3分，新台幣兌美元最高28.506元、最低28.82元。1091120 (中央社) #新台幣 #10 #兌美元匯率 #開盤 #美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣中間價跌302點 止四連升 10:322020/11/20 財經 特斯拉股價連3漲 做空機構已虧逾1100億 09:072020/11/20 財經 熱門股－美食 外資按讚股價勁揚 04:102020/11/20 證券．權證 美環保署長將訪台 蘇貞昌：兩國關係會更好 10:522020/11/20 政治 斥資3420億建5奈米晶圓廠 獲當地議會通過 鳳凰城好消息 台積電新廠明年動工 04:102020/11/20 焦點要聞 機械業：速與美國簽BTA或FTA 04:102020/11/20 財經要聞 新案完銷 鄉林Q4獲利躍進 04:102020/11/20 證券．權證 創業家併松果購物 邁向集團化 04:102020/11/20 產業．科技 《韓股》本地疫情憂慮 KOSPI指數持平 11:252020/11/20 財經 他狠話「買下台積電」5年後輸到脫褲 爆陸半導體下場 09:262020/11/20 財經 財經熱門新聞 他狠話「買下台積電」5年後輸到脫褲 爆陸半導體下場 - 財經 抽菸恐誘發新冠重症 疫情卻帶旺菸草商 原因曝光 - 財經 貧窮線明年調高25k淪貧戶 財金博士：天堂與地獄的差別 - 財經 比爾蓋茲預言未來半年北半球疫情慘 唯一方法可救10萬人命 - 財經 美權威雜誌評最可靠汽車品牌 馬自達首度奪魁 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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